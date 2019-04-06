Действительно ли Минск готовит референдум об объединении с Россией?

В Минске заговорили о возможной отставке министра иностранных дел Владимира Макея и референдуме об изменениях в Конституции страны. Означает ли это объединение России и Белоруссии в самое ближайшее время?

Последние годы власти Белоруссии всё чаще давали понять, что ориентация на Москву может и не являться приоритетом. Президент Лукашенко заявлял о том, что страна является наследницей Великого княжества Литовского, а не исторической окраиной России. На радио и телевидении стали заметно меньше говорить на русском языке. Да и сам Александр Лукашенко, который до недавнего времени почти всегда говорил с народом и подчинёнными на русском, вдруг перешёл на белорусский язык.

И что могло стать причиной отставки Владимира Макея, который до сих пор полностью устраивал белорусского лидера, сказать сложно. Явных поводов для этого нет. Так же как и нет поводов начать тайную подготовку к референдуму об объединении с Россией.

Владимир Макей. Фото: www.globallookpress.com

Слухи об этом также начали появляться в Минске, после разговоров о предстоящем увольнении главы МИД.

Власти Белоруссии пытаются оставаться рядом с Россией, чтобы пользоваться теми экономическими преференциями, которые имеют, но при этом хотят оставить максимальную свободу в политической сфере. И пока им это удаётся, – отметил в беседе с Царьградом заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. – Лукашенко всё ещё не признаёт Крым российским, продолжает дружить с Петром Порошенко – и при этом получать от России очень серьёзные преференции.

«Пока удаётся лавировать, так и будет, – подчеркнул эксперт. – России сложно при имеющейся нетребовательной экономической поддержке союзников вдруг начинать выдвигать требования. Они к этому не привыкли. И с Украиной так было: вот вам газ по 50 долларов, а вы не создавайте нам проблем. Но ведь поддержка союзников должна быть обусловлена в том числе и собственными интересами».

Жарихин считает, что экономическая и политическая поддержка Белоруссии должны быть, но – связанные с интересами российской экономики.

Они разбаловалась, и их уже сложно развернуть. Только в Минске появился наш новый посол Бабич и попытался изменить ситуацию – на него накинулись сворой и кусаться начали,

– напомнил он.

«Мы должны помогать ему в этом, – продолжил Жарихин. – Но в России развелось достаточно много тех, кто поддерживает белорусского президента. Особенно среди коммунистов, которые рассказывают о Белоруссии как об осколке СССР, где всё хорошо в плане ведения хозяйства. При этом они забывают, что Минск ежегодно получает 8 миллиардов долларов в виде преференций».

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Сложно не согласиться, что экономическая модель Белоруссии намного успешнее российской. Страна не имеет месторождений нефти и газа, но по качеству жизни стабильно занимает самые первые строчки среди стран постсоветсткого пространства, при этом обгоняя Россию не только по показателям экономического развития и дохода на душу населения, но и по таким критериям, как социальная справедливость, уровень безработицы, социальная защищённость, доступность образования, качество дорог, по уровню оказания медицинской помощи и другим показателям.

Белорусы не хотят менять свой уклад жизни. Их модель государственного капитализма, пускай не настолько эффективная, как в Китае, тем не менее даёт гражданам возможность планировать своё будущее. Приход же в страну российской олигархически-бюрократической системы быстро уничтожит созданную Лукашенко довольно комфортную и для власти, и для народа систему функционирования государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о том, что страна является наследницей Великого княжества Литовского, а не исторической окраиной России. Фото: www.globallookpress.com

Белорусская государственная модель тоже нуждается в трансформации, и какое-то сближение с российской, если оно будет происходить на протяжении десяти и более лет, не должно пойти во вред в случае, когда российские корпорации начнут вкладывать в Белоруссию. Но это должны быть корпорации, а не группировки, которые ориентированы на вывод доходов за рубеж, – уверен политолог Сергей Марков. – Российские крупные корпорации должны заслужить это право – инвестировать в Белоруссию. Они должны вытравить из себя олигархический дух разворовывания народных богатств. Но сами они этого не делают – для этого существует государственная власть, которая и должна заставить их вести себя в интересах государства.

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Помимо нежелания белорусов перекладывать страну в карманы российских олигархов, есть ещё одна проблема, которая не даёт ускорить процесс интеграции двух стран, – статус Лукашенко.

«Изначальная модель, которая обсуждалась, заключалась в том, что Лукашенко становится несменяемым премьер-министром. Но от этой модели отказались, посчитали её не совсем удобной. Однако Лукашенко не может просто так исчезнуть с политической арены: он в эффективном возрасте, у него большой политический опыт. Он популярен в соседних странах – последние опросы на Украине показали, что украинцы хотят видеть именно такого лидера, как Лукашенко, – уточнил Марков. – Трудно сказать, какая модель взаимоотношений устроит стороны сейчас. Может быть, и формат «вечного премьерства». Но мне кажется, что если бы был создан Белорусский федеральный округ с нынешним социально-экономическим форматом и к нему бы присоединили Смоленскую и другие соседние области, то этот вариант устроил бы Лукашенко».

Экономическая независимость и сохранение социальных гарантий – то, о чём больше всего беспокоятся в Минске, когда речь идёт об «ускоренной интеграции» с Россией. При этом снижение политических полномочий Лукашенко при фактическом расширении его управленческих возможностей – этот вариант является единственным, который мог бы гарантировать быстрое и безболезненное объединение двух стран.

Последние недели в Минске идут серьёзные процессы подготовки к дальнейшему укреплению отношений с Москвой. Конституционный референдум, который позволит стать России и Белоруссии единым государством, уже воспринимается как историческая неизбежность. Но провести его этой осенью, как считают эксперты, вряд ли представляется возможным. Слишком много вопросов останутся нерешёнными.

Источник: https://tsargrad.tv