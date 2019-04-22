Кот в звёздно-полосатом мешке: Что ждёт Украину и Россию при президенте Зеленском

Станет ли победа Владимира Зеленского началом нового этапа в отношениях между Украиной и Россией?

Второй тур президентских выборов на Украине завершился безоговорочной победой шоумена Владимира Зеленского, за которого отдали свои голоса более 73% избирателей.

О том, что разрыв между кандидатами не оставил действующему президенту Петру Порошенко никаких шансов на победу, стало ясно после появления первых данных экзит-поллов. Не дожидаясь окончания подсчёта голосов, Порошенко признал своё поражение и поздравил оппонента с победой.

Несмотря на царящую в штабе Зеленского эйфорию, победителем уже озвучены первые его шаги и действия после инаугурации, которая состоится не позднее чем через 30 дней с момента оглашения ЦИК окончательных результатов голосования.

В приоритете – контакты с Россией, возвращение Донбасса и защита украинского языка

Для нас сейчас задача номер один вернуть всех наших заключённых, всех военнопленных, наших моряков. Я общался с родителями, знаете, на это нельзя спокойно реагировать. Я сделаю всё, чтобы вернуть – не могу обещать, но я сделаю, чтобы вернуть наших ребят домой. Это приоритетная задача,

– заявил избранный президент Украины.

Фото: www.globallookpress.com

Также в штабе Зеленского анонсировали «мощную информационную войну», которая якобы позволит вернуть Донбасс в состав Украины. При этом перезагрузку Минского процесса в команде избранного президента связали с кадровыми перезагрузками. В чём они найдут своё конкретное выражение, у Зеленского не уточнили. Из представителей команды Порошенко, которые будут определённо уволены, названа пока лишь одна фамилия действующего генерального прокурора Юрия Луценко. Впрочем, его судьба и без того висела на волоске после скандала со списком «неприкасаемых» представителей украинского политика, который ему ещё в 2016 году якобы передала новый посол Соединённых Штатов Мари Йованович.

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Непонятно, что имеется в виду и под перезагрузкой Минского процесса. В одном из своих предвыборных выступлений Зеленский определённо дал понять, что ни на какой особый статус ДНР и ЛНР рассчитывать не стоит, а также высказался против предусмотренной Минскими соглашениями амнистии для всех участников военного конфликта.

По словам Руслана Стефанчука, отвечающего в штабе избранного президента Украины за формирование государственных институтов и идеологию, также в числе приоритетных направлений значится налаживание контактов с Россией. Однако кто будет отвечать за эти контакты, в штабе Зеленского пока не решили.

Напомним, что ранее Зеленский вполне определённо заявил, что считает российского президента Владимира Путина «врагом», а главаря украинских националистов Степана Бандеру – «неоспоримым героем». Можно, конечно, списать эти слова на политическую конъюнктуру, но оснований полагать, что реальные действия будут основаны на здоровом прагматизме, куда меньше.

Тем паче, победитель украинской президентской гонки уже успел нанести удар под дых голосовавшим за него русскоязычным избирателям. В частности, он пообещал со своей стороны всемерную поддержку дискриминационному закону об украинском языке, который находится на рассмотрении Верховной рады.

Мы за закон об украинском языке… Я должен защищать украинский язык, и я это буду делать,

– заявил Зеленский.

Ранее спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что этот закон будет вынесен на рассмотрение уже на ближайшей неделе, а действующий президент Пётр Порошенко выразил готовность подписать его до завершения своей каденции.

«Если Верховная рада на следующей неделе одобрит закон о языке, я буду счастлив, что я, как президент Украины, его подпишу», – пообещал Порошенко.

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Несмотря на это определённая часть украинского, а вместе с ней и российского общества (что бы там ни говорили политики, а жители России и Украины в основе своей один народ) пока пребывает в эйфории и иллюзиях относительно новоизбранного президента Незалежной. Это вполне понятно, ведь на фоне Порошенко он действительно на первый взгляд предстаёт гораздо «меньшим злом», при котором уж точно «хуже не будет».

Вместе с тем Зеленский поблагодарил Порошенко за поздравление с победой, добавив, что «это круто» и «мы объединяем Украину».

На самом деле Украину объединили не Зеленский и Порошенко, а ненависть подавляющего большинства жителей страны к пока ещё действующему президенту Украины и его команде.

Пётр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Ни для кого не секрет, что во втором туре многие украинцы голосовали не за актёра и шоумена Владимира Зеленского и даже не за воплощённый им образ президента – «слуги народа» Василия Голобородько, а против действующего главы государства Петра Порошенко. Фактически второй тур украинских выборов можно считать плебисцитом, на котором люди выразили отношение и дали заслуженную оценку той команде «реформаторов», которая стояла у руля страны последние пять лет с момента государственного переворота.

О том, что это было голосование не за Зеленского, а против Порошенко, свидетельствует и тот факт, что действующий президент с треском проиграл во всех регионах Украины, за исключением Львовской области. Русскоязычных и украиноязычных, богатых и бедных, сторонников экс-«регионала» Юрия Бойко и электорат Юлии Тимошенко, жителей самых различных частей страны на сегодняшний день объединило лишь одно – неприязнь к действующему политическому режиму и олицетворяющей его фигуре.

Москва рассчитывает на перезагрузку

Победу Зеленского уже прокомментировали и в Москве.

Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что Украина сможет осуществить настоящую перезагрузку, «основанную на осознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенациональной повестки, чтобы в следующий раз не пришлось, как сейчас, отключать от голосования миллионы собственных граждан».

Шансы на улучшение взаимоотношений между Киевом и Москвой усмотрел и премьер-министр России Дмитрий Медведев, пожелавший избранному президенту Украины здравомыслия и «понимания глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры».

«У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании, – написал Медведев на своей странице в Facebook. – Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу. В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной всё же есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая прежде всего ситуацию на востоке страны».

Где точно не питают никаких иллюзий в отношении нового президента Украины, это Донецкая и Луганская народные республики.

Для нас было бы выгоднее, чтобы Порошенко остался, нежели Зеленский. Потому что человек, который вообще ничего не хочет делать, вынудил бы менять и общее отношение к нам. А так как стал Зеленский, значит, начнётся какой-то переговорный процесс. Для нас это не есть хорошо. Потому что уходит время,

– заявил Царьграду заместитель командующего Управлением Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Более конкретно и определённо высказался на этот счёт ополченец ДНР, публицист Павел Кухмиров (позывной «Шекспир»). Он напомнил, что за спиной Зеленского стоит одиозный олигарх Игорь Коломойский, несущий ответственность за сожжение людей в Одессе и военные преступления добровольческих карательных батальонов в Донбассе.

Защитник Донбасса высказал опасения, что помимо Коломойского к власти на Украине могут вернуться бывшие регионалы, с которыми определённые политические круги в Москве могут попытаться вступить в сговор и выторговать признание Крыма в обмен на Донбасс.

Кот из звёздно-полосатого мешка

Отметим, что в условиях текущей политической конъюнктуры какие-либо публичные договорённости между Киевом и Москвой, связанные с отказом Украины от Крыма или Донбасса, невозможны в принципе. Подписание таковых немедленно станет для любого украинского политика приговором. Не стоит забывать, что среди проголосовавших за Порошенко (а это четверть от пришедших на избирательные участки) в основном сторонники военного решения конфликта, а также наиболее отъявленные национал-радикалы. И любой шаг Зеленского, нацеленный на деэскалацию конфликта (даже если предположить на минуту, что такой будет предпринят), может повлечь за собой весьма серьёзные и опасные последствия.

Впрочем, национал-радикалы, которые так же, как и Зеленский или любой другой украинский политик, не являются самостоятельными игроками, – это отнюдь не самый главный фактор. Зеленский, как и Порошенко, является ставленником Соединённых Штатов, которые прочно контролируют его главного бенефициара Игоря Коломойского. А значит, центр принятия всех украинских политических решений по-прежнему находится в Вашингтоне, и рассчитывать на изменение курса или хотя бы перезагрузку было бы наивно. Это фактически признал и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, заявивший накануне дня голосования, что Штаты обосновались на Украине всерьёз и надолго.

Cпецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. Фото: www.globallookpress.com

Пока же все сделанные избранным президентом Украины Владимиром Зеленским заявления и обещания носят достаточно сумбурный характер, что свидетельствует об отсутствии у него конкретной политической программы. Это обстоятельство ни в коем случае нельзя считать поводом для оптимизма. Уже в ближайшее время «кот в мешке» сбросит с себя личину. И то, что скрывается под ней, станет неприятным сюрпризом для многих из тех, кто пока пребывает в состоянии эйфории и рассчитывает, что избавление от Порошенко и его команды является для Украины историческим шансом.

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Иными словами, ни анонсированные кадровые перестановки, ни возможные посадки проворовавшихся членов уходящей команды Порошенко никак не повлияют на основной политический курс. На некоторое время они станут брошенной народу костью, которая позволит новому президенту выиграть время для передела власти и собственности и скорее всего уже осенью этого года получить лояльный к себе парламент. А это значит, что сменятся лишь действующие лица и, возможно, претерпит изменения их риторика, но проводимый Соединёнными Штатами курс на превращение Украины в свой стратегический антироссийский плацдарм будет реализовываться в полной мере.

К сожалению, это та реальность, из которой России следует исходить в отношениях с киевским режимом, вне зависимости от того, кто является его номинальным руководителем – олигарх Порошенко или олигарх Коломойский, который скрывается под маской весёлого и улыбчивого артиста Зеленского.

Источник: https://tsargrad.tv