Стояние за Истину

По версии скандально известного Сноудена, правительство использует пандемию для создания «системы угнетения»Будущее может быть непредсказуемым, но глобальные пандемии — нет. Все правительства на планете были неоднократно...
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