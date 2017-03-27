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10 августа, 2026, 9:01
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Беззаконие

СНОУДЕН ОБЪЯВИЛ, ДЛЯ ЧЕГО БЫЛ НУЖЕН КОРОНАВИРУС

zaistinu.ru - 0
По версии скандально известного Сноудена, правительство использует пандемию для создания «системы угнетения»Будущее может быть непредсказуемым, но глобальные пандемии — нет. Все правительства на планете были неоднократно...

Если не повезёт, нас ждёт тотальный режим цифрового олигархического рабства

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Электронный рай с УЭК

Электронный рай с УЭК отложен!

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zaistinu.ru - 0
Русь обновилась во святом Крещении, потому что восприняла тайну новой жизни, принесенной на землю воплотившимся Христом Богом. До Христа мир не знал этой тайны, и...
Святейший Патриарх Алексий II

Пророчество Патриарха Алексия II сбылось через 12 лет

идет 12-й грипп

«Идет двенадцатый грипп…»

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Стояние за Истину
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